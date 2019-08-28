نتيجة الدور الثاني في ثانوية عامة مصر 2019 برقم الجلوس

نشرت وزارة التربية والتعليم في مصر، اليوم الأربعاء، نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس الدور الثاني، في كافة المحافظات المصرية وبشكل متزامن.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس الدور الثاني هنـــا

في سياق اخر، أعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة من التنسيق وذلك عن كليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات في مواعيدها وعن بعض الكليات النظرية وعن جميع المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة وأن هذه المعاهد معتمدة و تخضع للأشراف الكامل من وزارة التعليم العالي، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019.

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وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع الامتحانات أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سوف يقوم خلال اليوم بتحديد الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2019، كما أكد سيادته أن جميع الطالب الناجحين في امتحانات الدور الثاني يمكنهم تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي من خلال تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة عبر بوابة الحكومة المصرية.

ونتابع معكم عبر وكالة سوا الاخبارية نتائج الثانوية العامة الدور الثاني 2019، حيث تحظى باهتمام واسع من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وبنسبة بحث مرتفعة منذ لحظة الانتهاء من امتحانات الدور الثاني يوم الاثنين 26 أغسطس، وذلك لشعبتي العلمي والأدبي، حيث يتوقع إعلان النتائج قبل أواخر شهر أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2019 تمت دون وجود أي نوع من المشاكل سواء تخص الامتحانات أو اللجان المختلفة على مستوى الجمهورية والمحافظات الأخرى، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع نسبة نجاح الثانوية العامة الدور الثاني، الأمر الذي من شأنه بث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور خلال تلك الساعات الأخيرة.