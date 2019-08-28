دعوى قضائية ضد الإعلامي الصري عمرو أديب

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر، عن وصول شكوى ضد الإعلامي عمرو أديب، كانت قد قدمتها احدى الصيادلة، عقب تشويه سمعة صناعة الدواء وإحباط المرضى.

وقدمت احد الصيادلة شكوى ضد عمرو أديب، بعد أن قام بتشويه سمعة صناعة الدواء في مصر وإحباط المرضى بحديثه عن الادوية وهو ليس طبيباً، مما ادى الى اصابة الغالبية بالهلع والفزع بسبب الأكاذيب التي تحدث بها، وأضاف أن اديب تعمد تعميم بعض الاخطاء التي قد تحدث في حالات فردية محددة وذلك تسبب في قلق للمرضى.

ومن المقرر البت في جدية الشكوى يوم الثلاثاء المقبل، بينما لم يعلن مكتب النائب العام عن تفاصيل أكثر عن الشكوى الى حين موعده، وفقا لموقع الفن.

ويأتي الإعلامي المصري عمرو أديب، الشخص الثالث الذي يوجه ضدهم تهمة خلال هذا الشهر، بعد الاعلامية ريهام سعيد مما ادى الى منع ظهورها اعلامياً ، بالإضافة لتامر أمين ولكن تمكن من تبرأة نفسه والعودة الى العمل.