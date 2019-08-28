نتائج طعون “تظلمات” الثانوية الأزهرية 2019

ينشر موقع الأزهر الشريف نتائج طعون الثانوية الأزهرية التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية بعد ظهور نتائج الدور الأول، وقد حصل الكثير من الطلاب على زيادات في الدرجات تتراوح من ١ درجة حتى ١٢ درجة.

وقد بدأ الأزهر الشريف تفعيل العمل بنظام الطعون الإلكترونية بمختلف المناطق الأزهرية مباشرة بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠١٩، حيث تم تلقي طلبات التظلمات من الطلاب من مختلف الإدارات التعليمية من مختلف مقارها بالمناطق الأزهرية المختلفة، من خلال المسئولين عن وحدات الحاسب الآلي ووحدات المعلومات بالإدارات المختلفة، ويقوم الطلاب بملء استمارات الطعون الموجودة بالادارات التعليمية المتابع لها الطالب أو الأقرب لمحل إقامته، دون الإرغام على التقيد المطلق بمحل إقامة الطالب بالمنطقة التابع لها، مع دفع المبلغ المالي المقرر كرسم لكل مادة من المواد المطعون في نتيجتها، وتم أيضا تحديد مواعيد الاطلاع على أوراق الإجابة المتظلم عليها في طعون الثانوية الأزهرية ٢٠١٩ في وقت تالي في مقار إدارات الحاسب في ذات الإدارات التي تم تقديم التظلم بها.

ويحق للطالب أن يتقدم بالتماس مجاني في المواد الشفوية (القرآن الكريم والحديث الشريف).

وننشر في هذا المقال روابط الحصول على نتائج التظلم عبر موقع بوابة الأزهر الشريف :

الرابط الأول :

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نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس وبيانات الطالب

الرابط الثاني :

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2019 موقع الأزهر برقم الجلوس فقط

مع خالص الأماني لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح