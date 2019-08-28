تعرف على مزايا نظام نور لتعليم الإلكتروني في السعودية

نقدم لكم متابعينا الكرام نظام الالكتروني ” نظام نور “، أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية عن بدء التسجيل للعام الدراسي الجديد، في النظام الإلكتروني، و هو عبارة عن نظام كامل متكامل خلص بــ المؤسسات التعليمة و المدارس الحكومية، و يشكل أضخم نظام و قاعدت بيانات، و أعُلن من قبل الوزراة عن استخدام النظام، و بسبب التقدم التكنولوجي، و يعتبر الموقع من الأنظمة المواكبة لتطور، ويهدف نظام نور التسهيل في معاملات التعليمية، بنسبة لأولياء الامور ويوجد به سجل خاص بكل طالب مسجل في النظام ويقدر ولي امر الطالب الأطلاع على التقرير الخاص بطالب من قبل المدرسة، من الإستعلام عن النتائج و عدد ايام الحضور، وجدول الخاص بدوام الطالب، وتسهيل على المعلمين في تعليم الطلاب، وسوف نذكر لكم المزيد من التفاصيل.

تعرف على مميزات نظام نور الألكتروني

يشكل التعليمي ” نظام نور ” أهداف و مميزات كثيرة، ويعتبر من الانجازات التي قابت بها الوزارة، لانه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ، و تتطلع الوزارة الي التقدم التكنولوجي، من أجل إخراج جيل مميز بهذا المجال، ومن أجل وصل الأطفال من مرحلة الروضة و الابتدائية، الي الاعدادية، بأفضل ذكاء وتعامل مع التعليم، و يوجد عدت مميزات خاص بهذا النظام.