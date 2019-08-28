الفنانة هند صبري بإطلالة أنيقة

شاركت المصرية هند صبري، عبر إحدى حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور بإطلالة أنيقة وجديدة، معلقة عليها " Mykonian girl .. take me back".

ونشرت هند صبري، صور تظهر فيه على شاطئ بحر ووسط الأشجار وهي ترتدي فستان منقوش مشجر مع شنطة كبيرة باللون البيج، وارتدت قيراط ادوار ملون يليق بإطلالاتها الكاجول البسيطة.

وقد نالت إعجاب المتابعين وجمهورها الكبير، عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد علقوا عليها بعبارات جميلة ومدح بجمالها وتواضعها وإطلالتها الأنيقة، وفقاً لموقع المرأة.

ويذكر أن آخر مشاركتها الفنية، كانت العودة للسينما التونسية وشاركت في فيلم " نورا تحلم" مع عدد من النجوم، و على صعيد آخر كانت ضيفة شرف في فيلم المصري " الممر" مع النجوم أحمد عز ونصار، ومشاركتها في فيلم " الفيل الأزرق" مع كريم عبدالعزيز ونيللي كريم.