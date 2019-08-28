توقف مطار ميونخ الألماني بسبب مسافر تائه

أوضح مطار مدينة ميونخ الدولي في ألمانيا عن تغيير بشكل مفاجئ في جدول الرحلات الجوية داخل المطار عقب اختفاء شخص وتم إغلاق المطار لساعات.

واوضحت، أن مساء الثلاثاء، اضطر مطار ميونخ الألماني إلى إلغاء مايقارب 130 رحلة، وذلك بحثاً عن مسافراسباني دخل مخرج للطوارئ بطريق الخطأ.

وقد أوقفت الشرطة جميع إجراءات الدخول الى المطار، وتم إخلاء المبنى بحثاً عن المسافر، وتم العثور عليه بعد وقت قصير في صالة رقم 1، بعد أن دخل في وقت سابق من باب الطوارئ في صالة رقم 2 ، وفقاً لموقع سبوتنيك.

وأكدت الصحيفة السويدية أنه تم عودة إجراءات الدخول إلى مطار ميونخ الألماني، بعد إغلاق المطار لمدة أربع ساعات، الأمر الذي أدى لتأخير كبير في الرحلات لما تبقى من اليوم.