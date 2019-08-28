الفنان ايهاب توفيق يعلن عن أغنيته الجديدة

أعلن الفنان المصري إيهاب توفيق، عن أغنيته الجديدة باسم " الصيف والبحر" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل.

وطرحت شركة مزيكا Mazzika المصرية عبر صفحتها الشخصية على منصة اليوتيوب الشهيرة، أغنية جديدة للفنان إيهاب توفيق بعنوان الصيف والبحر.

يذكر أن ايهاب توفيق بدأ مشواره الفني في التسعينات وأصدر أول اغنية الأسمراني، وانقطع 7عن الغناء في عام 2011 وعاد مرة آخرى عام 2016، وفقاً لموقع الفن.

Advertisements

وتقول كلمات الأغنية :" الصيف والبحر والميه والهوى ... والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى ...وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط ..مش عازالوقت يعدى يفوت ..انا ويا حبيبى ياناس مبسوط ..مش عايز الوقت يعدى يفوت ..ساعه حب وساعه شوق ..تعالى ياللى مادوقتش دوق ..صدقوا اللى قالولنا الحب دوا "