لجين عمران ترد على تعليق أثار استفزازها

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة تجمعها مع بنات الشاعر الإماراتي مانع العتيبة، ومعلقة عليها :" البنات أجمل الكائنات... ربي يحفظهم البنوتات الحلوات ماشاء الله".

وعلقت متابعة على صورة لجين عمران التي نشرتها عبر منصة الإنستغرام:" لاحظت فيكي شغلي أنك ما بتجيبي سيرة بنتك أبدا حتى صور مع بعضكم ما في وجايي تقولي البنات أحلى الكائنات..!!، وتلك التعليق أثار استفزاز الإعلامية عمران.

وردت لجين على التعليق :" صوري مع بنتي شي يخص بمني لوحدها ورغبتها في عدم نشر صورها، لذلك لو تنشغلي بأمورك الخاصة عزيزتي أفضل"، وفقاً لموقع الفن.

ويذكر أن لجين عمران لديها ابن وابنة من زوجها السابق رجل أعمال سعودي، وهما سمير وجيلان، وقد تزوجت ابنتها جيلان العام الماضي من الشاب ريان، وحرصت على عدم نشر صور ابنتها جيلان وزوجها وإخفائهم عن منصات وسائل الاعلام الاجتماعي وذلك رغبة من والدهما.