برلمانية مصرية تطالب بسن هذا القرار ضد محمد رمضان

شجبت برلمانية مصرية الحفل الذي أقامه النجم محمد رمضان في منطقة الساحل الشمالي بمصر، بسبب التصرفات غير اللائقة له بطريقة الغناء والثياب فضلا عن التفاعل الذي خرج عن حده من الجمهور في الحفل.

وأشارت عبلة الهواري إلى أن الفنان يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أي عمل يقدمه، سواء تمثيليا أو غنائيا، وأن يكون لعمله قيمة على مستوى الشكل والمضمون، معلقة في تصريحات لموقع “صدى البلد” على الجدل الواسع الذي طرحه الحفل الأخير لمحمد رمضان في الساحل الشمالي، حينما ارتدى أزياء عارية، وتضمنت كلمات أغانيه ألفاظا “تنافي قيم ومبادئ المجتمع المصري” على حد تعبير الهواري. وأضافت كذلك أن على محمد رمضان أن “يبطل يغني ويخليه في التمثيل”.

كما طالبت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله رمضان، وطالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل في هذا الشأن، وتساءلت: “مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية”.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، أثار الحفل الأخير للنجم محمد رمضان زوبعة من الجدل بين جمهوره ومحبيه.