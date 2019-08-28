شكران مرتجى تقلد أم كلثوم بطريقة مضحكة

نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه الممثلة السورية شكران مرتجى، على خشبة مسرح خلال برنامج كاش مع النجوم، وهي تقلد الفنانة الراحلة أم كلثوم.

وظهرت شكران مرتجى، وهي تقلد الفنانة ام كلثوم على أنغام أغنية "بعيد عنك"، وترتدي نظارة سوداء وأمسكن بمنديل شبه ذلك المنديل الذي تعودت أم كلثوم على إمساكه أثناء غنائها على المسرح، وفقاً لموقع الفن.

لجأت إلى التمثيل بعض كلمات أغنية بعيد عنك ،بحركات طريفة ومع تحريك شفتيها، وذلك خلال مشاركتها في برنامج كاش مع النجوم من تقديم الممثل والمخرج سيف الدين السبيعي على الفضائية السورية، البرنامج مخصص للمسابقات ويقدّم العديد من الجوائز.