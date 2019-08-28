شاهد: اصالة نصري تطلق أغنيتها "جابوا سيرته"

أعلنت المغنية السورية أصالة نصري، عن رابع أغنية من ألبومها الجديد (في قربك) نشرتها على قناتها الشخصية عبر منصة اليوتيوب الشهيرة، حيث يضم الألبوم 10 أغاني.

وتعتبر أغنية جابوا سيرته، رابع أغنية من ألبومها (في قربك)، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، توزيع وتسجيل صوت أحمد ابراهيم، ذلك بعد طرح أغنية نكتة بايخة، مبقاش سر، وحاجة متخصكش منذ أشهر.

حققت الأغنية عبر منصة اليوتيوب، أكثر من 800ألف مشاهدة من الجمهور خلال 20 ساعة من طرحها على القناة الرسمية للمغنية أصالة نصري.

وأثار وجود الموزع الموسيقي احمد ابراهيم زوج أنغام في أغنيتها، تساؤلات كثيرة من قبل الجمهور والمتابعين، على رغم وجود خلافات سابقة بينهما، وتوقع البعض أن تمتد الخلافات الى قطع التعامل الفني بينهما، إلا أن اصالة سجلت الأغنية قبل الخلافات، وفقاً لموقع صدى البلد.

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وتقول كلمات الأغنية: "جابوا سيريته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا".