فرقة كورية تقدم أغنية لعمرو دياب بالعربية (شاهد)

قدمت فرقة غنائية من أصول كوريا، مكونة من خمسة أشخاص أغنية باللهجة العربية للفنان المصري عمرو دياب " تملي معاك "، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر برنامج ET بالعربي، عبر منصة التويتر فيديو غنائي للفرقة الكورية w24 ، قدم فيه أعضاء الفرقة أغنية تملي معاك للمغني عمرو دياب، بالرغم من اختلاف اللغة استطاعوا تقديمها بشكل مفهوم.

وقد لاقت إعجاب الكثير من المتابعين وجمهور محبي الفرق الكورية، وذلك بعد نشر فرقة غنائية مؤخراً لأغنية مصرية ( ثلاث دقات) وحققت نسبة مشاهدات عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأغنية تملي معاك، من الأغاني القديمة لعمرو دياب، من ألبوم تملي معاك لعام 2000 وهي من كلمات أحمد علي موسى، الحان شريف تاج، توزيع طارق مدكور، وفقاً لموقع الفن.

ويذكر أن الفرقة الكورية W24 معنى اسم فرقتهم WORLD 24 HOURS، وعبروا عن أملهم بأن يصبح كل العالم يسمعون أغانيهم لمدة 24 ساعة دون توقف وهذا سبب اختيارهم الاسم.