المغربية سلمى رشيد تحتفل لاستقبال مولودها الجديد

تداولت منصات التواصل الإجتماعي مجموعة صور خاصة نشرتها فنانة مغربية على حسابها الشخصي، تظهر فيها حفل استقبال المولود الجديد ويطلق عليه "بيبي شاور".

ونشرت الفنانة سلمى رشيد عبر منصة الإنستغرام، مجموعة صور احتفالاً باستقبال المولود الجديد الأول لها، وأقامته في منزلها وبحضور عائلتها واصدقائها.

وفاجأت الحضور بالكشف عن جنس واسم المولود الجديد القادم وهو ( يانيس)، حيث تلقت تعليقات من قبل الجمهور والمتابعين، وبارك لها العديد من الأصدقاء.

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ويذكر أن سلمى رشيد تستعد لإنتاج وتجربة الغناء باللهجة المصرية، وذلك بعد طلب الكثير منها، خصوصاً بعد مشاركتها في إحياء حفل ختام ليالي مسرح منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مؤخراً، وفقا لموقع بصراحة.

سلمى رشيد فنانة مغربية، شاركت في برنامج آرب أيدل في موسمه الثاني، بدأت بالإنتاج الفني من عام 2017 بأغنية (احساس) ،وآخر فيديو كليب أعلنت عنه " ماكازيل" التي جمعتها مع الجزائري موك صايب، وتصدرت التراند في اليوتيوب.