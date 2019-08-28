شاهد هجوم على سيارة حليمة بولاند يفقدها السيطرة

التف عشرات المعحبين والمتابعين للإعلامية حليمة بولند حول سيارتها يرغبون في التقاط الصور برفقتها وإبداء إعجابهم وحبهم لها، لكن عددهم الكبير كاد يفقد الإعلامية الكويتية السيطرة على الموقف.

وانتشر فيديو على انستغرام يظهر عدد المعجبين الذين يحاصرون حليمة ويقومون بالتقاط الصور والمقاطع المصورة لها. وسمع صوتها وهي ترجوهم وتطلب منهم الابتعاد من دون أن تلقى أي تجاوب.

وأعربت بولند عن عدم قدرتها على تحمل المزيد، مشيرة إلى أنها تكاد تفقد الوعي. كما سمع صوت رجل قد يكون سائقها وهو يبعد المعجبين عن السيارة.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، اعتبر الكثيرون أن الإعلامية تتعمد تصوير هذه المشاهد لتظهر أنها تتمتع بشهرة واسعة، وعرضوها لموجة واسعة من الانتقادات. واعتبر آخرون أنها لا تستحق هذا العناء لأنها غيرت شكلها من خلال إجراء الكثير من عمليات التجميل.