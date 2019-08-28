فضيحه رانيا يوسف مع خالد يوسف + 18 فيديو رانيا يوسف خالد يوسف rania youssef and khaled youssef...

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حيث عم الغضب والاستنكار رواد مواقع التواصل الاجتماء بعد تسريب الفيديو الفاضح للفنانة رانيا يوسف وخالد يوسف ، متسائلين عن حقيقة هذا الفيديو .

مطالبين بضرورة محاسبتهم قضائياً ، وايقاع أكبر عقوبة بحقهم.

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يذكر أن المخرج خالد يوسف، قد تم تسريب فيديو له خلال الفترة الماضية مع الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج .