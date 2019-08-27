تراند اليوم : وزيري استعان بسيارة هيفا وهبي – صورة

استعان الملحن المصري محمد وزيري، بسيارة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، التي يدير أعمالها، ونشر صورة من داخل السيارة.

علق وزيري قائلاً: (بصراحة مش عربيتي، دي بتاعت هيفا، بس ميمنعش لو خددت لفة بيها).

العلاقة بين وزيري وهيفا عادت تسير بشكل طبيعي، بعد توترها الفترة الماضية بسبب إعلانه اعتزال العمل معها على إثر عدة مشاكل وأزمات واجهته، وكنا أنفردنا بتفاصيل كل ما حدث مع وزيري وسبب خلافات بينه وبين هيفا.

Advertisements

اقرأ: محمد وزيري تخلى عن هيفا وهبي ويعلن أمام الجميع – وثيقة

لقراءة تفاصيل ما قاله محمد وزيري وما يملكه من وثائق تؤكد براءته وحبه لهيفا فعلى الرابط أدناه

اقرأ: الوزيري بريء وللجرس: هيفا حبيبتي وهنا كل الوثائق – فيديو