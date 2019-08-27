اسماء الطلبة المرشحين لمنحة البكالوريوس في تونس والجزائر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، عن اسماء طلبة البكالوريوس المرشحين لمنحة تونس والجزائر للعام الدراسي 2019/2020.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الالكتروني أن الترشيح لا يعني القبول النهائي وإنما يعتمد على موافقة الدولة والجامعة، وأنه تم وفق تسلسل معدل الثانوية العامة لدرجة البكالوريوس مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين الضفة و غزة .

وأوضحت بأنه يحق لها إلغاء ترشيح أي طالب ثبت عدم احقيته، وأنه يجب استكمال إجراءات الترشيح (توقيع سند كفالة عدلية من قبل كفيل للطالب وحضور الطالب ايضاً وشاهد) خلال 24 ساعة فقط في مقر الوزارة في رام الله وغزة وأي طالب لم يستكمل أجراءات الترشيح يعتبر مستنكف.

وأشارت إلى أن استكمال اجراءات الترشيح بالنسبة لطلاب الضفة يتم في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برام الله (حي الماصيون – الادارة العامة للمنح والخدمات الطلابية) اما بالنسبة لطلاب غزة في وزارة التربية والتعليم العالي – تل الهوا.

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ونوهت الوزارة إلى أنه لا يحق لاي طالب تغيير التخصص الذي رشح له او الجامعة التي يقبل فيها، وأن الوزارة غير مسؤولة عن تنسيق خروج الطلبة عبر المعابر.

اسماء الطلبة المرشحين لمنحة البكالوريوس في تونس اضغط هنــــا

اسماء الطلبة المرشحين لمنحة البكالوريوس في الجزائر اضغط هنــــــا