رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر المحرم، حيث قالت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «سيتم بإذن الله تعالى استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1441هـ يوم الجمعة 29 ذو الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس 2019م بعد المغرب».
وأصدر المعهد بيانا رسميا كشف فيه أن هلال شهر محرم عام 1441 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 ميلادية، و29 من ذي الحجة 1440 هجرية.
وأكد المعهد في بيانه أن تلك الحسابات أوضحت أن غرة شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد طبقا للبحوث الفلكية هو يوم السبت 31 أغسطس.
تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441:
- مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معاي فيها
- باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا صاحب الجود
- بتبدى سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمني كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة
- أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك .
- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك
- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر
- اللهم اجعل ايامها شبيهة بها جميلةً: مثلها نقية: كقلبها طاهرةً كروحها..
- تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب
- الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك والعين حنت قبل ينطق لساني ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني بمناسبة العام الجديد 1435وكل عام وانت بخير
- تخيل المشهد عندما ي فتح الباب أي جمال أي روعة أي سعادة يااه ما احقر الدنيا عند تلك اللحظات يا رب الجنة
- يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير
- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب
- لو جرحنا وإنجرحنا خلنا ننسنا أو نتناسا المهم نبدى سنة جديدة والقلوب فيها متصافية
- قلبي يبيك وبحبه يشتريك وبنبضه يرويك وبحنانه يدفيك وبالسنه الجديده يهنيك