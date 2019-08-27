رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441

كشفت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر المحرم، حيث قالت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «سيتم بإذن الله تعالى استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1441هـ يوم الجمعة 29 ذو الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس 2019م بعد المغرب».

وأصدر المعهد بيانا رسميا كشف فيه أن هلال شهر محرم عام 1441 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 37 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019 ميلادية، و29 من ذي الحجة 1440 هجرية.

وأكد المعهد في بيانه أن تلك الحسابات أوضحت أن غرة شهر المحرم وأول أيام العام الهجري الجديد طبقا للبحوث الفلكية هو يوم السبت 31 أغسطس.

تهنئة بالعام الهجري الجديد 1441: