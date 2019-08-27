عبارات ترحيبية بالعام الدراسي الجديد في السعودية

يبدأ خلال هذه الأيام العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 في السعودية ومعظم الدول العربية، بعد انتهاء وانقضاء الاجازة الصيفية للعام الدراسي الماضي.
وجاء الوقت للعودة إلى المدارس، وترفّع كل طالب من الطلاب إلى مرحلة دراسية جديدة تستلزم منه جهداً مضاعفاً وتعباً من أجل الإكمال في المسيرة التعليمية، وفي هذا المقال سنقدم لكم عبارات جميلة عن بداية العام الدراسي الجديد.
عبارات ترحيبية بالعام الدراسي الجديد:
إلى أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام، إلى كلّ المعلّمين والمعلّمات والمربين والمربيات بالمدرسة، أزفُّ لكم باقة عطرة من التهاني بالعام الدراسيّ الجديد وبمناسبة قدومِ عامٍ مليء بالتجديد دعونا نعيش لحظات العام الدراسي الجديد سوياً، نقف مع بناة المستقبل من جديد نجدّد معها العزيمة، ونجدّد الهمّة؛ ليتجدّد الأمل.
وعلينا أنْ نفكّر في تقديم جهد أكثر في الحاضر والمستقبل بإذن الله، وأنْ نشجّع كلّ شيء مبتكر والطموح في حياة الأبناء، وأنْ تجعلوا الأبناء يستشعرون بأهميّة العلم كلّ يومٍ بدلاً من التركيز على المظاهر بأشكالها المختلفة في ميدان العلم، والحفاظ على الوقت لتحقيق أهداف العلم والتربية.
- عامٌ دراسي جديد يزداد جمالاً مع مدرستي.
- مع بداية العام الدراسي ليكن شعارنا انطلاقة نحو التفوق.
- سنة دراسية جديدة مليئةٌ بالعلم والعمل.
- يد على يد نجدّد الولاء والعهد.
- بقوّة البدايات تكون روعة النهايات فابدأ عامك الدراسي بهمةٍ عالية.
- من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة.
- بعد إجازةٍ سعيدةٍ بقلوب الحب نستقبلكم متمنين لكم التوفيق والنجاح.
- أهلاً وسهلاً بكم مع بداية العام الجديد ومرحباً بالعلم المفيد.
- أكبر أسرار التفوّق هو البداية الصحيحة والقويّة بتنظيم الوقت والاستذكار.
- مرحباً بكم ازدانت المدرسة بلقائكم على طريق العلم والمحبة.
- نزفُّ لكم باقةً عطرةً من التهاني بالعام الدراسي الجديد نجدّد معها العزيمة ونجدّد الهمّة ليتجدّد الأملُ، كما نتمنّى أن يكون عامنا عاماً حافلاً بالرخاء والإنجاز والمزيد من النجاحات ووفق الله الجميع لما فيه الخير وكل عام وأنتم بخير.
- نتمنّى أنْ يكون عامنا عاماً حافلاً بالرخاء والإنجاز وأن يبعد عن طلبتنا كلّ شر ومكروه.
- إنّنا نبعث بتحياتنا ومباركاتنا لكل الطلبة والمعلمينوالمعلمات القائمين على التعليم سائلين الله أن يجعله عام نجاح وتفوق.
- أمنياتنا لجميع طلبتنا الأعزاء بمزيد من النجاحات ووفق الله الجميع لما فيه الخير.