يبدأ خلال هذه الأيام العام الدراسي الجديد 2019 - 2020 في معظم الدول العربية، بعد انتهاء وانقضاء الاجازة الصيفية للعام الدراسي الماضي.

وجاء الوقت للعودة إلى المدارس، وترفّع كل طالب من الطلاب إلى مرحلة دراسية جديدة تستلزم منه جهداً مضاعفاً وتعباً من أجل الإكمال في المسيرة التعليمية، وفي هذا المقال سنقدم لكم عبارات جميلة عن بداية العام الدراسي الجديد.

عبارات ترحيبية بالعام الدراسي الجديد:

إلى أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم الكرام، إلى كلّ المعلّمين والمعلّمات والمربين والمربيات بالمدرسة، أزفُّ لكم باقة عطرة من التهاني بالعام الدراسيّ الجديد وبمناسبة قدومِ عامٍ مليء بالتجديد دعونا نعيش لحظات العام الدراسي الجديد سوياً، نقف مع بناة المستقبل من جديد نجدّد معها العزيمة، ونجدّد الهمّة؛ ليتجدّد الأمل.

وعلينا أنْ نفكّر في تقديم جهد أكثر في الحاضر والمستقبل بإذن الله، وأنْ نشجّع كلّ شيء مبتكر والطموح في حياة الأبناء، وأنْ تجعلوا الأبناء يستشعرون بأهميّة العلم كلّ يومٍ بدلاً من التركيز على المظاهر بأشكالها المختلفة في ميدان العلم، والحفاظ على الوقت لتحقيق أهداف العلم والتربية.