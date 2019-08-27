متى يصادف اول محرم من العام الهجري 1441 في الدول العربية

كشفت حسابات فلكية أن هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران ظهر يوم الجمعة المقبل 29 من ذى الحجة 1440 هـ الموافق 30 أغسطس الجاري وهو يوم الرؤية .

وكشفت الحسابات التى أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (19–22دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (1- 27دقيقة).

وأوضحت الحسابات، أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة عام 1441 هـ، فلكياً يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر محرم من عدمه بعد صلاة المغرب، يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة 1440 هجرية، الـ30 من أغسطس لعام 2019.