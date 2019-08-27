تفاصيل وفاة رجل الأعمال سيف بن أحمد الغرير في الإمارات - مجموعة الغرير

توفي سيف بن أحمد الغرير، رجل الأعمال الإماراتي ومؤسس مجموعة الغرير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 95، وفق وسائل إعلام محلية.

وستقام صلاة الجنازة على جثمان رجل الأعمال الراحل، اليوم بعد صلاة العصر، في مقبرة القصيص بدبي في دولة الإمارات.

ويعد سيف بن أحمد الغرير من أهم وأقدم وأثرى رجال الأعمال الإماراتيين، ووصفه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بأنه من أعمدة اقتصاد دبي.

وقال حبتور: ”أعزي عائلة المغفور له بإذن الله سيف_بن_أحمد_الغرير بوفاة هذا الرجل الطيب، أحد أعمدة اقتصاد دبي، روكفيلر العرب. الله يرحمه بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان“.

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مجموعة الغرير واحدة من الشركات الرئيسية التي لعبت دورًا مهمًا في جعل الإمارات مركز الأعمال المزدهر الذي أصبحت عليه اليوم، حيث كانت عائلة الغرير تمتهن صيد اللؤلؤ التي اندثرت في ثلاثينيات القرن الماضي مع ظهور اللؤلؤ الصناعي من اليابان.

وانتقلت عائلة الغرير سريعا إلى التجارة، وحولت مراكب صيد اللؤلؤ الصغيرة إلى سفن تجارية تستورد البضائع وتنقلها من الشرق الأوسط إلى أفريقيا والهند ودبي.

ومع تطور دبي وازدهار الأعمال فيها أنشأ سيف عام 1960 "مجموعةَ الغرير" التي نمت لتصبح واحدة من أهم المجموعات المالية في الشرق الأوسط والعالم العربي.