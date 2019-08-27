أصدرت وزارة التربية والتعليم في السودان، اليوم الثلاثاء، نتيجة القبول الخاص للجامعات، لكافة الملتحقين في العام الدراسي الجديد 2019، وتزامنا مع الوصول لحل توافقي للأزمة في البلاد.

نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2019 اضغط هنــــا

ونفت الوزارة وجود أي اتجاه لتجميد العام الدراسي، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر في تصريحات مؤخرا إنه لا يوجد ما يستدعي التجميد وإن الأيام التي تعطلت فيها الدراسة خلال العام يمكن تعويضها والانتهاء من العام الدراسي كما خُطط له.

وفيما يتعلق بموعد استئناف الدراسة قال الطاهر: "المجلس العسكري عندما قرر إيقاف الدراسة لم يحدد موعداً لاستئنافها، ولم يتم إبلاغنا بأي موعد للاستئناف حتى الآن وكل ما يُروج له من معلومات غير صحيحه".

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في سياق اخر، اعتصم العشرات من الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات السودانية، اليوم أمام وزارة التعليم العالي، احتجاجا على عدم قبولهم في الجامعات الأردنية ضمن البرنامج نصف الموازي.

وانتقد الطلبة الإجراءات التي تقوم بها الجامعات وعدم قبولهم بها على الرغم من ان وزارة التعليم العالي كانت قد بتت بأمرهم، بالإضافة الى الوعود التي قطعت لحل مشكلتهم.