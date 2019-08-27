تفاصيل حادثة وفاة أردني في الكويت

قال مدير العمليات بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع حادث وفاة مواطن أردني مقيم في الكويت.

وأوضح القضاة أن مركز العمليات والسفارة الأردنية في الكويت باشرت إجراءات دفن الجثمان في الكويت بناء على طلب ذويه، حيث تبين أن الوفاة نجمت عن تعرضه لحادث دهس من مجهول.

واكد مدير العمليات أن السفارة الاردنية في الكويت تتابع مع السلطات الكويتية المختصة التحقيقات بالحادث للتوصل إلى الفاعل بالسرعة الممكنة.

وأعرب عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.