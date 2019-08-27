شاهد: اغنية اصالة الجديدة في البوم 2019

طرحت الفنانة السورية أصالة أغنية جديدة من أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم "في قربك"، وهي من كلمات عبد الرحمن محمد ومن ألحان مدين ومن توزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وعن أغنية "جابوا سيرته"، كتبت أصالة تغريدة على تويتر قالت فيها: "ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ.. ﻗﻠت ﯾﻣﻛن أﺣن ﺗﺎﻧﻰ وﯾﻣﻛن أرﺟﻊ.. استمعوا إلى جديدي أغنية #جابوا_سيرته من ألبوم #في_قربك الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب.. كلمات: عبدالرحمن محمد.. ألحان: مدين.. توزيع: أحمد إبراهيم".

ويقول مطلع الأغنية "جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع.. والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز.. قالوا عايش عادي.. قالوا كلام ينرفز".

يذكر أن تطبيق ديزر Deezer للموسيقى طرح ألبوما الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، الذي يحمل اسم "في قربك" وذلك بعد فترة من الترويج له، وينتظر طرحه عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاجر الإلكترونية قريبًا.