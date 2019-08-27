شاهد: سما المصري تشعل انستقرام بالبكيني

نشرت المصرية المثيرة للجدل سما المصري صورة جديدة لها مرتدية البكيني، خلال تواجدها في المسبح، وتمارس رياضة السباحة المفيدة للجسم.

وقالت المصري في منشور على حسابها الشخصي على "انستقرام": "ترددت كتير اني انزل الفيديو رفعته من امبارح ع القناه عندي وخليته خاص بس خلاص فتحته عام"، كاشفةً "قريبًا افتتاح مشروعي أكاديميه السما لتعليم السباحه لسه بافكر فيه ونزلت فيديو تجربة لكده الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري"

وهاجمت المصري، الإعلامية ريهام سعيد، وذلك في إطار انتقادات لاذعة للأخيرة على خلفية تصريحات لها عن "البدناء"، حيث نشرت صورة لريهام سعيد وعلقت عليها بالقول: "كان وزنها 300 كيلو وكانت عبئا على الدولة".

وكانت "سعيد" أثارت موجة من الجدل وردود الأفعال، بعد أن تحدثت خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها "صبايا"، الذي يبث على قناة "الحياة"، عن البدناء.

وقالت المذيعة المصرية حينها، إن تصريحاتها أخرجت من سياقها، وأن ما قالته لم يتضمن إساءة أو سخرية، بل كان ضمن حملة لمكافحة السمنة.