محكمة ألمانية تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق فلسطيني والسبب!

أصدرت المحكمة العليا في ولاية هامبورغ الألمانية، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤبد على طالب لجوء فلسطيني اعترف بتنفيذ اعتداء بالسكين أدى إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، في أحد المحلات بمدينة هامبورج في تموز/يوليو 2017.

وحكم القضاة في هامبورغ بالسجن المؤبد على أحمد الحو (27 عاما)، الذي وصفوا ما قام به بأنه "يساهم في الجهاد العالمي"، مرفقين حكمهم بظروف مشددة بداعي "التطرف"، ما يعني عقوبة إلزامية بالسجن 15 عاما على الأقل قبل أن يتمكن من طلب الإفراج المشروط عنه.

وكان الحو دخل إلى سوبرماركت في 28 تموز/يوليو 2017 وهاجم متسوقين بسكين استولى عليها من جناح أدوات المطبخ، فقتل رجلا يبلغ من العمر 50 عاما.

وبعد ذلك هرب وجرح في الشارع ستة أشخاص آخرين هاتفا "الله أكبر" قبل أن يتمكن مارة من السيطرة عليه بعد مطاردته، ومن بينهم طالب لجوء أفغاني.

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وبدأ الحو "التشدد بمواقف" عام 2016، في العام الذي رُفض فيه طلب لجوئه. ورغم هذا الرفض والمؤشرات العديدة على سلوكه المتطرف، لم يتم ترحيله لأنه لا يملك أوراقا ثبوتية.

ووقع الهجوم بينما كانت السلطات الألمانية في حالة استنفار بسبب عدد من الهجمات التي وقعت أو كان مخططا لها، خصوصا عملية دهس أسفرت عن سقوط 12 قتيلا في ديسمبر 2016 في سوق بمناسبة عيد الميلاد في برلين.

وشددت المحكمة في حكمها على عِظم الجريمة، وهو ما يعني استبعاد الإفراج المبكر عن المتهم.

ويذكر أن الحو ولد في الإمارات العربية المتحدة، ووصل إلى ألمانيا عن طريق النرويج في آذار مارس 2015 بعد أن كان في السويد وإسبانيا، وكان يعيش منذ تسع سنوات في أوروبا.