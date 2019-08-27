فيديو لراقصات شعبيات بإحدى مدارس مصر يثير ضجة كبيرة

أوقفت وزارة التربية والتعليم في مصر مديرة مدرسة "ليسيه الهرم" في الجيزة عن العمل، وفتحت معها تحقيقا؛ وذلك بسبب تنظيم حفل داخل المدرسة، أمس الخميس، بمشاركة راقصات شعبيات.

قرار وزير التربية والتعليم المصري جاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طلاب المدرسة وهم يشاهدون عرضا لثلاث راقصات، خلال حفل تكريم أوائل الطلبة.

وأحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة وغضبا واسعا من قبل المصريين.

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وبحسب ما ذكره موقع التحرير.، أصدرت الخميس، إلهام أحمد، رئيسة مديرية التعليم في الجيزة بيانا رسميا أوضحت فيه أنه تقرر "تحويل كل من قام بالإعداد لهذا الحفل والإسهام فيه والدعوة إليه للتحقيق وإنزال أشد الجزاء.

واعتذرت إدارة مدرسة "ليسيه الهرم" عن الخطأ، وأكدت أنها تأسف لحدوث الواقعة أثناء حفل تكريم الأوائل والموهوبين، مع الإشارة إلى أنه يجري "البحث عن أسبابه ومحاسبة المتسببين به".

كما نشرت صفحة المدرسة على فسيبوك صورا للأطفال مع شهادات التقدير، إضافة لفعاليات الحفل والتي تضمنت عروض مسرحية وغنائية وفلكور شعبي.