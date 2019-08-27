ما السبب الحقيقي لوفاة النجمة كابور في دبي؟

وضحت دبي في بيان صحفي أسباب وفاة الفنانة الهندية سريديفي كابور أثناء تواجدها في البلاد، وذلك بعد تشريح جثتها.

وأضاف البيان فإن الممثلة البالغة من العمر 54 عاماً والمعروفة باسم سريديفى غرقت في حوض الاستحمام فى شقتها الفندقية في أبراج جميرا بعد فقدانها الوعي.

وكانت قد ذكرت في وقت سابق أنها توفيت بسبب سكتة قلبية يوم السبت أثناء عرس عائلي في دبي. وقد تفاعل نجوم بوليوود وعمالقة الرياضة والسياسيين البارزين بصدمة لوفاتها.

وقالت الذراع الإعلامية لحكومة دبي إن تحليل ما بعد الوفاة قد اكتمل وتم التأكد من سبب الوفاة. وقد تم رفع القضية إلى النيابة العامة في دبي لما قاله المسؤولون إنها ” وفقا لإجراءات قانونية “.

وأفادت صحيفة “جلف نيوز” أن شرطة دبي أصدرت تقرير ما بعد الوفاة إلى أسرة سريديفي والقنصلية الهندية. وقالت الصحيفة ان التقرير قد يعنى تأجيل عودة الجثمان. وكان من المتوقع ان يتم نقلها جوا الى بلادها يوم الاثنين.