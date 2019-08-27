كيف احتفل سعد المجرد بعيد ميلاد والده؟

احتفل النجم المغربي سعد المجرد بعيد ميلاد والده، الفنان البشير عبدو، ونشر صورة حديثة جمعتهما، معلقاً عليها: «بابا حبيبي كل عام و انت بالف خير ، يا أغلى صديق وأوفى إنسان ، كل عام وانت مثلي الأعلى و قدوتي ، كل عام و انت الكل فالكل ، يا ربي يحفظك ليا بابا ، من غير رضاك يا سيد الكل انا لااسوى شيئا ، عيد ميلاد سعيد استاذي وأقولها بكل فخر».

يُذكر أن سعد المجرد كان قد عاد للساحة الغنائية بعد حبسه في قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، بفيديو كليب جديد طرحه منذ أشهر لأغنية بعنوان «let go»، وهي من كلماته، حيث كتبها خلال فترة تواجده بالسجن، وقد حقق الكليب أكثر من 3 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة بعد طرحه على يوتيوب.