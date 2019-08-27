الممثلة مي عز الدين توضح سبب غيابها

كتبت الممثلة مي عز الدين على إحدى حسابتها الشخصية عبر منصة الإنستغرام، منشور مع صورة لتوضح سبب غيابها واختفائها منذ فترة طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي عز الدين: "وحشتوني.. يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن فعلاً هناك راحة أعصاب ونفسية في الإجازة وأنا اتمتع بخصوصيتي بعيداً عن مواقع التواصل ، الأخبار، والعمل هذا هو طبعي ولكني أحتاج لذلك".

وتابعت مي: "سأعود بين الفنية والأخرى لأنشر بعض الأشياء هنا، ولكن عذراً لن استطيع الرد عليكم جميعاً وحين استطيع ساتابع كل تعليقاتكم سلامي لجميع محبيني وأصدقائي."، وفقاً لموقع بصراحة.

ويذكر أن آخر انتاجات مي عز الدين، مشاركتها في مسلسل البرنسيسة بيسة الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2019، من تأليف مصطفى عمر، فاروقهاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي.