شاهد: نتفليكس تضم إليسا لطاقم La Casa de Papel

أطلقت تغريدة اليسا الأخيرة حول المسلسل الاسباني La Casa de Papel جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط تنبؤات بانضمام اليسا لطاقم العمل.

أبدت اليسا على حساب في تويتر اعجابها الشديد بالعمل الاسباني والذي يعرض على شبكة نتفليكس حصرياً ورد الأخير سعداء لانضمامك لنا، بيروت".

يذكر بأن شخصيات المسلسل تحمل أسماء المدن كبرلين ونيروبي فيما حظيت اليسا بلقب بيروت في إشارة لانضمامها لفريق العمل كإحدى الشخصيات الرئيسة.

​فردت إليسا على التعليق قائلة:" أنا بالفعل جزء من العصابة مع البروفيسور وباقي الفريق، نيروبي، نحن قادمون لإنقاذك، مع كل الحب... بيروت".

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ثم ردت شبكة "نتفلك" على اليسا، بتوجيهها هدية ورسالة من أسرة لا كاسا دى بابل تحمل القناع الخاص بأعضاء الفريق مع عبارة موجهة من البروفيسور.



​حاز مسلسل La Casa de Papel على شهرة كبيرة بمواسمه الثلاثة، التي تدور في عمليات سطو مسلح تقوم بها عصابة بزعامة البروفيسور، وأعضاء فريقه الذين يطلقون على أنفسهم أسماء مدن، والذين يحظون بشعبية في إسبانيا والعالم، لما يصفونه بأنها عمليات سطو ضد نظام التجارة العالمي، بحسب "في الفن".



