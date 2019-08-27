ستيف جوبز المصري يثير التساؤلات

أثارت صورة رجل مصري يشبه ستيف جوبز بدرجة كبيرة عدو تساؤلات حول حقيقة بقائه على قيد الحياة بالرغم من إعلان وفاته عام 2011.

يظهر في الصورة رجل مصري يجلس على ناصية أحد مقاهي مدينة القاهرة، في جلسة تشبه إلى حد كبير طريقة جلوس ستيف جوبز التي اشتهر بها.

كما أظهرت الصورة ستيف جوبز المصري حافي القدمين الأمر الذي لفت انتباه معجبي شركة آبل لوجود تشابه كبير مع الشخصية الحقيقية خاصة بعد أن عرف عنه أنه كان يمشي حافي القدمين أثناء العصف الذهني الذي يقوده إلى الابتكارات والإنجازات التكنولوجية.

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وتوالت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل حول الشبه بين صاحب الصورة وجوبز الحقيقي، وقالوا إنه كان على صاحب الصورة أن يرتدي ساعة من آبل لو كان جونز الحقيقي. في حين علق آخر:" هذا الرجل يشبه إلى حد كبير ستيف جوبز حتى في الطريقة التي يجلس بها".





وأضاف مغرد ثالث:" ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها إشاعات حول بقاء جوبز على قيد الحياة؛ فقد سبق أن ظهرت صورة قبل خمس سنوات أثارت مزاعم بأن جوبز يختبئ في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لكن مرة أخرى لم يكن هناك دليل يثبت متى تم التقاط الصورة بالفعل"، بحسب "الجزيرة".