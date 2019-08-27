حادثة مروعة كادت ان تودي بحياة مظلي في أمريكا

نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص من أصحاب القفز الحر أو الهبوط بالمظلات حيث أنه نجى من الموت بأعجوبة بعد حدوث عطل في المظلة.

وتداول رواد المواقع، مقطع الفيديو الموثق بوقوع حادث كان أن يودي بحياة الشخص وسقوطه من السماء أثناء ممارسته رياضة المظلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تمكن الشخص في اللحظة الأخيرة من فتح المظلة الاحتياطية، بعد حدوث عطل في المظلة الرئيسية التي يحملها على ظهره، لينجوا من الموت بأعجوبة، وفقاً لموقع سبوتنيك.

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تعد رياضة الهبوط بالمظلات من أمتع رياضات المغامرة حيث يتطلب من الشخص القافز جرأة و شجاعه لممارسة هذه الرياضة ، فهي رياضة خطيرة ، حيث أنه يمكن القفز من أكثر من 10.000 متر.