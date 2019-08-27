هل فكر صابر الرباعي الاعتزال بعد قرار إليسا

علق المغني صابر الرباعي، على قرار اللبنانية إليسا اعتزالها الفن والإنتاج الغنائي، حيث ذكرت أنها تعمل الآن على إنتاج آخر ألبوم لها، وذلك لأسباب لم تعلن عنها.

ورد الفنان التونسي صابر الرباعي، خلال لقاء تلفزيوني، :" إليسا ليست ملك نفسها، وهي فنانة حساسة وأغانيها جميلة ومؤثرة وتحسن اختيار الأغاني التي تشبهها وتشبه صوتها".

وقال، " إنه كان قد فكر في فترة سابقة بفكرة اعتزال الفن والتوقف عن الغناء في فترة مابين 2008-2012، وذلك لشعوره بعدم التوازن، مضيفاً ''قلت في نفسي حينها، يا نشد صحيح يا نخرج نهائيًا من الفن''.

و يشار إلى أنه من المتوقع أن تتراجع إليسا عن قرارها بالاعتزال بناء على طلب محبّيها، وبأن كلامها أشبه بفورة غضب ستزول قريبًا، وفقاً لموقع فوشيا.

ويذكر مؤخراً أعلنت إليسا عبر منصة تويتر إعتزالها الفن، بعد طرح ألبومها الأخير بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم الألبوم 12 أغنية.