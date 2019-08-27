مصطفى فهمي يكشف عمره الحقيقي وأول أجر سينمائي له

كشف الفنان المصري مصطفى فهمي عن جوانب خفية من حياته الشخصية خلال لقائه بصاحبة السعادة مع الفنانة اسعاد يونس على شاشة dmc.

وتحدث مصطفى فهمي عن حرصه الدائم بالحفاظ على طاقته الإيجابية والابتعاد عن الاكتئاب من خلال ممارسة الرياضة وتفضيله الجلوس أمام البحر.

ولفت فهمي إلى أن سر احتفاظه برشاقته يعتمد على ممارسة الرياضة والابتعاد عن الأكلات الثقيلة والدهنية واتباعه نظاماً غذائياً صحياً للحفاظ على وزنه.

وكشف مصطفى فهمي عن عمره الحقيق وقال :" أنا داخل على 59 سنة"، مشيراً إلى أن نظام حياته الرايضي ساعده بالحفاظ على رشاقته لسنوات طويلة.

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وعن علاقته بالسينما والتصوير قال مصطفى فهمي:" حصلت على كورسات في التصوير والمونتاج والإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع فهمي:" عُرض علي التمثيل في أحد الأفلام وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان ولكنني وافقت على خوض التجربة، عقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم أين عقل"، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في " قمر الزمان".

كما شاركت زوجة مصطفى فهمي الإعلامية فاتن موسى في الحلقة مبديةً اعجابها الشديد بزوجها وأعماله الفنية فيما فاجئها الأخير بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء مباشرة، بحسب "صدى البلد".

وصرحت زوجة مصطفى فهمي بأنه وبالرغم من إطلالته الأنيقة التي تجذب الجمهور إلا أنه يحتفظ بطباعه المصرية داخل المنزل، مؤكدةً بانه في السنوات الأولى من زواجهما كان حريصاً على استيعابها والتخفيف من حدة عصبيتها المفرطة.

