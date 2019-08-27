غادة عبد الرازق تثير الجدل والانتقاد بسبب صورة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية غادة عبد الرازق تظهر فيها بالهوت شورت، ما تسببت في هجوم لاذع وانتقادات من قبل المتابعين.

وعلق المتابعين على صورة نشرتها غادة عبد الرزاق عبر منصة الإنستغرام، ومن أبرز التعليقات :" عجوز ولابسة شورت عيب وعار على وحدة مسلمة تلبس هاللبس"، " انا بعشق حاجه اسمها غاده عبد الرازق بس هو انتى صغيره تلبسي البس ده سوري يعنى، اتهدى بقى دا انتى جدة دلوقتى، ربنا يتوب علينا منك ومن رانيا يوسف".

وكانت خلال الفترة الماضية، نشرت عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من غلاف إحدى المجلات العربية، وذلك بعد عودتها إلى القاهرة خلال الأيام الماضية بعدما كانت تقضي فترة استجمام وراحة بإحدى الدول الأوروبية، وفقاً لموقع القاهرة 24

ويذكر أن آخر أعمال الفنان غادة عبد الرازق، مسلسل “حدوتة مرة”، والذي عرض خلال في رمضان الماضي، عبر شاشات القنوات الفضائية وشارك في بطولته بجانب غادة عبد الرازق كل من مجدي كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف.