جزائرية توجه اتهام للمصري عصام كاريكا

وجهت جزائرية للفنان المصري عصام كاريكا، اتهاماً بالنصب والاحتيال بعد قام بتلحين إحدى أغانيها وأخل بالاتفاق الذي بينهم.

وقدمت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، شكوى لنقابة الموسيقيين المصريين، ضد الملحن والمغني عصام كاريكا، متهمة إياه بالنصب والاحتيال بمبلغ 3000 دولار أمريكي.

وطالبت بحقها الأدبي والمالي في استرجاع المبلغ المذكور، خصوصاً أنها لم تسجّل صوتها على الموسيقى مثلما ادعى كاريكا.

وأوضحت نيار أنها تعرضت للنصب من قبل عصام كاريكا، عندما قررت تقديم اغنية باللهجة المصرية، وتعاقدت مع الملحن على كلمات والحان وتوزيع الأغنية مقابل 8000 دولار.

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وذكرت أن كاريكا تقاضى 3000 دولار، وأتت الفنانة الجزائرية الى القاهرة من مقر إقامتها في جنيف السويسرية متحملة نفقات السفر والإقامة مايفوق الـ 100 ألف دولار، وفقاً لموقع العين الإخبارية.

ياسمين نيار، مغنية جزائرية، بدأت مشوارها الموسيقى في سن مبكرة، في عام 2016 أطلقت أول عمل غنائي لها بعنوان بشويشو في نفس العام أطلقت ايش ابش .



