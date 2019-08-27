نبيه الوحش: "خالد يوسف له 151 فيديو جنسي" (فيديو)

قال المحامي نبيه الوحش، إن المصريين الآن يُعايرون في الدول العربية بالممثلات أنصاف الموهبة، داعيًا نقابة المهن التمثيلية لوضع شروط لقبول الممثلات والممثلين.

وأضاف "الوحش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، مساء اليوم الجمعة: "احنا معندناش فن ولكن عندنا طلبات توصيل جنس للمنازل".

وأشار إلى أن الفنان خالد يوسف له 151 فيديو جنسي، متسائلا: "هو مين عشان نمنع النشر عنه، ده اسمه خالد إباحة، ولازم البرلمان يتحرك لتحويله للجنة القيم تمهيدا لفصله عشان آرائه وفيلمه (حين مسخرة) الذي أساء للشعب المصري".

وأشار الوحش إلى أنه يجب على مجلس النواب أن يحافظ على هيئته وشكله أمام العالم بالتبرأ من هذا الشخص "طالما فيه شوشرة حوله لازم هيئة المكتب ويُحال خالد يوسف للجنة القيم".

وشدد "الوحش" على ضرورة تعديل قانون العقوبات فهو مستمد من القانون الفرنسي الذي يتنافى مع أخلاق وعادات المصريين: "قضايا الأعراض والفسق والفجور لازم تبقى سجن مشدد، منى فاروق وشيما الحاج هيأخدوا أخرهم سنة أو 6 شهور".

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قرت الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج، خلال التحقيقات التى أجريت معهما فى اتهمهما بارتكاب فعل فاضح مع نخرج شهير، وأدليا باعترفات عن كل تفاصيل الواقعة.

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اليوم، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مع شخص يتردد أنه المخرج خالد يوسف.