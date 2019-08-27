المتهمتان في الفيديو الجنسي: "خالد يوسف المصور.. وكنّا في حالة سكر"

توصلت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمتين منى فاروق وشيما الحاج، بالقضية المعروفة إعلامية بـ" الفيديو الجنسي"، باعتراف كل من المتهمتين بأن المخرج خالد يوسف هو مصور الفيديو الجنسي الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المتهمتين في اعترافهما أنه مارس معهم الجنس وهما في حالة سكر، ولم يكونوا يدركون في يحدث حولهم من التصوير والممارسة.

ووجهت النيابة لهما تهمة التحريض على الفسق والفجور، نشر فيديوهات جنسية، وارتكاب فعل فاضح وخادش للحياء.

وكشفت التحقيقات الأولية ظهور الفنانتين في مقاطع جنسية وأوضاع حميمية مع مخرج شهير

وأضافت التحقيقات أنه قام بالتغرير بهما وأنه صور مقطع الفيديو بقصد ابتزازهما.

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كما أقرا المتهمتان أن الفيديو المسرب كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج ، موضحتان أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وأوضحت المتهمتان أن "الفيديو قديم، وأنهما لا يعرفان هوية من نشره على مواقع التواصل الاجتماعى".

وأمرت نيابة مدينة نصر الكلية، بتفريغ الفيديوهات الإباحية المسربة للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، برفقة مخرج شهير، تمهيدا لمواجهتهما بها.

ووجهت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن المكان الذي تم تصوير الفيديوهات به.