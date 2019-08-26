موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2019 في مصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، أن اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة خلال أيام.

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5784 طالبا، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5095 طالبا.

كما أدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم ، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ، ونائب رئيس عام الامتحان- في تصريح بهذا الصدد - إن أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع والأخير للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكن من رصد 8 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان.