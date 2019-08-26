شاهد: كعكة زفاف بطول مترين بوزن 44 كيلو جرامًا

تخيل المشهد إذا كنت في حفل يصل طول كعكة الزفاف فيه إلى 2.4 متر، ووزنها 44.5 كيلو جرام، Centre Attraction Cakes تلك الكعكة الهائلة التي قام بتصنيعها بيتر روبرتس بشركة في ليفربول في بريطانيا، .

واستغرق بيتر أسبوعًا لتنفيذها، باستخدام 100 بيضة، و25.4 كيلو جرام من الدقيق، و25.4 كيلوجرام من الزبد، و19 كيلو جرامًا من السكر، وتمت تغطية كل أجزاء الكعكة باستخدام 44.5 كيلو جرام من سكر الزينة، كما ذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية.

والكعكة مصنوعة على شكل كنيسة بوديلويدان الرخامية بويلز، وتتميز بوجود تماثيل للعريس والعروس، وست من وصيفات العروس، وأيضًا ستة من رفقاء العريس.

وقال الخباز بيتر روبرتس إنه لا يمكنه الكشف عن هويتي الزوجين اللذين قاما بتقطيع الكعكة، لكنه قال إنهما فوجئا بالمشهد النهائي، مضيفًا أنها كانت أكثر كعكة مجهدة قام بتصنيعها، فقد كان يستيقظ باكرًا دائمًا لإنهائها إلى جانب قيامه بعمل كعكات أخرى، ولذا شعر بالارتياح عند انتهائه من عملها.