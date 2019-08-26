موعد الاعلان عن نتائج قرعة امريكا 2020 - شروط التسجيل

تعلن الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر اكتوبر من كل عام قرعة الهجرة إلى أمريكا، ومن ثم يتم السحب على ما يزيد عن خمسين ألف تأشيرة في العام الواحد.

ومن يربح بالتأشيرة يستطيع الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا في حال اتفاق المعايير الخاصة بالبرنامج مع الشباب المتقدم للحصول على حق الهجرة العشوائية من بلده إلى الولايات المتحدة.

ويكون التقديم من خلال موقع الهجرة العشوائية اللوتري من خلال شبكة الإنترنت وهو الموقع الرسمي المخصص للهجرة إلى أمريكا، حيث أن أكثر الأشياء التي يبحث عنها الشباب الذي قم بالتقديم على الهجرة إلى أمريكا من خلال برنامج الهجرة العشوائية، وذلك حتى يستطيعون الحصول على البطاقة الخضراء.

شروط التقديم في الهجرة العشوائية:

أن يكون المتقدم للحصول على حق الهجرة العشوائية حاصلًا على شهادة البكالوريا.

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أو أن يكون المرشح حاصل على تجربة مهنية، لا تقل مدتها عن عامين في الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق التقديم على الهجرة.

ينبغي أن يكون الطلب الذي تقدم به المرشح به كافة البيانات المطلوبة سواء الاسم أو مكان الميلاد أو تاريخ الميلاد، وكذلك أسماء كافة البناء.

ينبغي أن تقوم بتحمل المسؤولية كاملة للبيانات التي ستقوم بإدخالها من خلال الموقع.

كما ينبغي أن تقوم برفع صورة شخصية واضحة، ومتفقة مع جميع المعايير ولا تقوم بالاستهانة بهذا الأمر، حيث أن ذلك قد يسبب لك رفض الحصول على الهجرة.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم الشروط المطلوبة للموافقة على الهجرة أو التي تؤهلك إلى الحصول على فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.