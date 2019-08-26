شاهد: قبلة ترامب لميركل تخطف الأنظار وتثير جدلا واسعا على مواقع التواصل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي أثارت اهتماما أكثر من غيرها، حوهي القبلة التي حاول دونالد ترامب أن يطبعها على خد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ويبدو أن "استعدادات" ترامب كانت تشير إلى قبلة من نوع آخر، فشكل القبلة كان يوحي بأنها تتجه إلى مكان غير خد ميركل، وبالتأكيد ليس فمها.

وبالفعل، سارت القبلة إلى أعلى قليلا من فم ميركل، وتحديدا إلى أرنبة أنف المستشارة الألمانية، وذلك تحت أنظار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويبدو أن المصورين، بمختلف الجهات التي يعملون فيها، كانوا يدركون أن القبلة ليست للخد أو للفم، وبالتالي تتبعوها إلى أن وصلت إلى أنف ميركل.

وأشارت الصحف الغربية إلى أن ميركل أبقت عينيها مفتوحتين أثناء “القبلة الأنفية” من الرئيس الأميركي، لافتة الى ان القبلة الثانية التي أثارت اهتمام المصورين، فهي تلك القبلة التي طبعتها بريجيت ماكرون على خد ترامب.

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الجدير بالذكر أن ترامب شوهد وهو يغمض عينيه ويطبع قبلة على الهواء، بينما كانت السيدة الفرنسية الأولى تطبع القبلة على خد الرئيس الأميركي.