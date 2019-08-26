إخلاء سبيل فتاة مصرية قتلت سائقًا دفاعا عن شرفها

أفرجت السلطات المصرية اليوم الاثنين، عن فتاة قتلت سائقًا دفاعًا عن شرفها عندما حاول اغتصابها منتصف يوليو/تموز الماضي في مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، غرب العاصمة القاهرة.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة في مصر، إخلاء سبيل ”أميرة“، المعروفة إعلاميًا بـ“فتاة العياط“، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه ”600 دولار“.

وكشفت التحريات أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

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وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوي الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته.

وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهددها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسددت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سددت له عدة طعنات أخرى.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، سددت طالبة عدة طعنات لسائق سيارة ميكروباص بالعياط، ما أسفر عن مقتله، لمحاولته الاعتداء عليها جنسيًا، وسلمت نفسها لمركز الشرطة