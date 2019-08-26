صدرت للطلبة الجامعيين الجدد في الجزائر، نتائج الاقامة الجامعية 2019، ابتداء من يوم الاثنين 26 اوت 2019 لغاية يوم الخميس 29 اوت 2019 على الرابط المرفق.

وبخصوص الطلبة الذين تأخروا ولم يقوموا بتسجيل طلباتهم في الفترة السابقة ( من 8 الى 17 أوت 2019) فبإمكانها تسجيل طلباتهم استثناء خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 سبتمبر 2019.

كما سيتم فتح الرابط لتسجيل طلبات الاستفادة من المنحة و النقل خلال الفترة من 02 الى 12 سبتمبر 2019، مع الاشارة ان استفادة الطلبة الجدد ( بكالوريا 2019) من المنحة يجب ان يمر اجباريا عبر نظام progress عدا ذلك يسقط حق الطالبة في الاستفادة من المنحة.

نتائج الاقامة الجامعية 2019 في الجزائر متوفر الان من خلال موقع وكالة سوا الاخبارية، حصريا بالتعاون مع بعض المواقع الجزائرية المحلية مثل موقع الخضرة.

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نتائج الاقامة الجامعية 2019 في الجزائر اضغط هنــــــا