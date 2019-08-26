شاهد: زوجة رياض محرز تثير جدلا واسعا بسبب فيديو

أشعلت زوجة رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي، جدلا واسعا بعد نشر فيديو لها وهي تقود بسرعة عالية على طريق سريع، بينما تضع قدميها على لوحة القيادة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، زوجة رياض محرز ريتا جوهال، وهي تقود سيارتها، بينما تضع قدميها على لوحة القيادة، وتمسك عجلة المقود بيد واحدة، بينما اليد الأخرى على ساقها الممدودة.

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وقال أحد الشهود للصحيفة البريطانية، إن "جوهال" تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، دون تحمل عواقب فعلتها، مؤكدًا أنها كانت تعرض حياة كل مواطن على الطريق للخطر.

وقال المتحدث بِاسم منظمة "آر إيه سي" للسيارات، إنه "بغض النظر عن شعور القيادة الروتينية لأولئك الذين يقومون بذلك بشكل منتظم، فإنها لاتزال مهمة صعبة عقليا، ويحتاج كل سائق إلى الاهتمام بها بالكامل وإعطاء تركيزه الكامل لها".

وأضاف أن "السائق الذي يضع قدميه على لوحة القيادة لن يكون قادرا على التوقف في حالات الطوارئ إذا لزم الأمر، وقد تكون عواقب هذا مأساوية".