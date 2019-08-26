من هو خليفة بطي المهيري زوج اميرة الطويل - ويكيبيديا

احتفلت السعودية أميرة الطويل باستقبال طفلها الأول بعد نحو عام من زواجها من الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري، حيث تم عقد قرانهما في شهر سبتمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس.

وعمدت أميرة الطويل إلى اختيار طريقة بسيطة للإعلان عن خبر ولادتها واسم طفلها، حيث قام بتحديث بياناتها على حسابها الرسمي على تويتر الذي يتابعه 1.6 مليون شخص.

وأضافت الطويل كنيتها "أم زايد"، لتبدأ التعليقات المهنئة لها على استقبالها لمولودها الأول، مما دفع للرد بتغريدة كتبت فيها: "شكراً لكل شخص بارك لي و تمنى لي الخير، فعلاً غمرتوني بمحبتكم الطاهرة اللي هي نعمة من رب العالمين و الله يوفق و يتمم لكل انسانة تتمنى هالفرحة، اللهم آمين".

الجدير بالذكر أن الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري يأتي في المرتبة السابعة في قائمة أكثر رجال الأعمال ثراء في الإمارات حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018.

أما أميرة الطويل فهي تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأمريكية، وتشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، كما أنها كانت متزوجة من الأمير الوليد بن طلال وتم طلاقهما أواخر عام 2013 بعد 5 سنوات من الزواج.