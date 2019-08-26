تردد قناة الكاس 3 الرياضية 2019 alkass على نايل سات - بث مباشر

تبث قناة الكاس 3 وغيرها من القنوات الرياضية، اليوم الاثنين، المباراة التي تدور بين الفريقين العربيين السد القطري والنصر السعودي، في دوري ابطال اسيا 2019

ويسعى النصر السعودي إلى تجاوز عقبة السد القطري عندما يستضيفه اليوم في الرياض في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

ويدخل بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، معززا بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 (1-1 ذهابا).

فيما سيكون السد الباحث عن لقبه الثالث في المسابقة بعد 1989 و2011، معززا بلقب "الكأس السوبر" القطرية التي أضافها إلى لقب الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، وذلك على حساب غريمه الدحيل الذي كان قد أقصاه أيضا من الدور السابق للمسابقة القارية.

تردد قناة الكاس 3: نايل سات 11919 أفقي