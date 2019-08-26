الكشف عن سبب طلاق الفنانة شيري عادل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة شيري عادل، عن الداعية الاسلامي معز مسعود، بعد زواج استمر لعام واحد فقط.

وكشفت مصادر أن سبب الانفصال هو إصرار شيري على الاستمرار في التمثيل في الوقت الذي كان معز مسعود يرغب في إبعادها عن هذا المجال وعدم المشاركة في أية أعمال فنية.

وأكدت الفنانة المصرية شيري عادل خلالها طلاقها من الداعية معز مسعود، بعد عام كامل من الشائعات التي انطلقت خلالها أنباء تؤكد الطلاق، وكانت شيري ومعز ينفيان الخبر بشكل مستمر حسب تصريحات منسوبة لبرنامج عرب وود.

وأعلنت الفنانة المصرية في تصريحاتها التي نشرها البرنامج، إنّ شيري أعلنت انفصالها عن معز وأكدت استمرار الصداقة بينهما والتعاون الفني بينهما كمنتج وفنانة .

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ولم تتوقف شائعات الطلاق عن مطاردة النجمين منذ إعلان زواجهما الرسمي، وكانا ينفيان الخبر بشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أعلنت شيري الأمر في تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وبدأت شيري عادل مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم أصحاب ولا بزنس، ثم كان ظهورها فيما بعد من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية.

ودرست في كلية التجارة جامعة عين شمس قسم فرنسي، بدأت مشوارها في الفن كممثلة إعلانات وهي في سن صغيرة، ثم انقطعت عن شاشة التليفزيون فترة لتعود مرة أخرى في عامها الخامس عشر بأول أدوارها السينمائية في فيلم حمادة يلعب، قبل أن تنال شهرتها بعد تقديمها شخصية "الملكة ناريمان" في مسلسل الملك فاروق، واستمرت في التمثيل في السينما والتلفزيون.